jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi dua kepala kepolisian resor (kapolres) dan dua pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri).

"Benar, untuk di lingkungan Polda Kepri ada dua pejabat utama dan dua Kapolres dimutasi," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Nona Pricillia Ohei di Batam, Minggu (22/11/2026).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 dan ST/2599/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Pemberitahuan Mutasi di Lingkungan Polri.

Surat itu ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol. Deni Dharmapala.

Kombes Nona menjelaskan salah satu pejabat yang dimutasi adalah Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kepri Kombes Tato Pamungkas Suyono yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Kapusiknas) Bareskrim Polri.

Posisi Irwasda Polda Kepri selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Andrie Rondonuwu yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Maluku Utara.

Mutasi juga terjadi pada jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Kepri. Kombes Pol. Rudy Cahya Kurniawan mendapat penugasan sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri dan digantikan AKBP Muhammad Mustofa yang sebelumnya bertugas sebagai perwira menengah di Lemdiklat Polri.

Pada tingkat polres, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani mendapat penugasan baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Kepri.