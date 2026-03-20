Ini 3 Lokasi Salat Idulfitri 1447 H di Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah telah dipersiapkan secara matang, mulai dari lokasi, petugas pelaksana, hingga aspek pengamanan.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur menyampaikan bahwa Salat Id direncanakan berlangsung pada Sabtu, 21 Maret 2026, pukul 07.30 WIB.

Penetapan tersebut mengacu pada hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI.

“Hasil sidang isbat dari Kementerian Agama RI telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu. Kami juga sudah menggelar rapat bersama Biro Kesra dan instansi terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan,” ujar Zulkifli di Pekanbaru, Jumat (20/3).

Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah menetapkan tiga lokasi utama pelaksanaan Salat Id di Kota Pekanbaru guna menampung ribuan jemaah.

Lokasi pertama adalah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, dengan imam Dr H Zul Ikromi dan khatib Dr H Zulkarnain Umar.

Lokasi kedua berada di Halaman Kantor Gubernur Riau, dengan imam Ustaz H Amin Yono Al Hafiz dan khatib Kepala Kanwil Kemenag Riau Dr H Muliardi.

Sementara itu, lokasi ketiga disiapkan di Masjid Raya Nurul Wathan Provinsi Riau di kawasan Rumbai, yang akan dipimpin imam Dr Hanafi dan khatib Ustaz Alnof Dinar.