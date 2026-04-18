Ini 3 Motor Listrik yang Diklaim Paling Perkasa di Tanjakan

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan motor listrik di segmen tanjakan kian panas. Tiga merek lokal, Alvara, Adora, dan Tangkas, menjadi pilihan paling nyaman setelah serangkaian uji coba bersama komunitas ojek online.

Pengujian dilakukan di jalur dengan kemiringan ekstrem 20 hingga 25 derajat, dengan total beban pengendara dan boncengan mencapai 150 kilogram.

Hasil uji menunjukkan performa berbeda dari ketiga motor. Alva Cervo mengandalkan tenaga 9,3 kW dengan kecepatan maksimal 103 km per jam serta akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 20 detik.

“Bagi yang senang berkendara jauh, Alva Cervo bisa menjadi pilihan terbaik karena memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu 125 km,” demikian dikutip dari keterangan resmi pabrikan.

Sementara itu, Adora E-Max mengandalkan baterai 72V 40Ah dengan setelan controller yang difokuskan pada torsi awal. Hasil uji menunjukkan akselerasi dari bawah ke tengah paling galak. “Di tanjakan patah-patah, Adora paling lincah karena bodinya ramping. Kecepatan tahan di 25-30 km per jam dengan beban penuh,” tulis keterangan dalam laporan uji coba.

Adapun Tangkas X7 New tampil sebagai juara bertahan di segmen niaga. Motor ini dibekali fitur hill assist dan gear reduction dengan dinamo berdaya 4000 watt.

“Membuat tanjakan tidak terasa walau dinaiki dua orang. Tak heran masih menjadi pilihan utama ojol karena motor ini tidak perlu istirahat dan terbukti anti banjir,” papar tim penguji.

Bagi konsumen yang masih ragu beralih ke motor listrik karena faktor medan jalan yang tidak selalu mulus, Tangkas X7 New disebut sebagai pilihan yang tepat. (tan/jpnn)