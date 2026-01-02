menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ini 3 Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Prabowo

Ini 3 Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Prabowo

Ini 3 Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda rapat terbatas (Ratas) pasca-bencana Sumatera di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

jpnn.com - Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan tiga permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas terkait percepatan pemulihan pascabencana di wilayahnya.

Pertama, Armia melaporkan kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak banjir.

Berdasarkan pendataan pemerintah desa, tercatat 37.888 unit rumah hilang dan 4.839 unit rumah rusak berat sehingga total kebutuhan huntap mencapai 42.727 unit.

Baca Juga:

"Terima kasih, kami sudah dibantu Danantara untuk hunian sementara sebanyak 600 unit dan nanti ada tambahan lagi untuk huntap dan lainnya," kata Armia pada rapat terbatas yang diikuti secara dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Kedua, Armia meminta dukungan bantuan pangan untuk menjaga keberlangsungan hidup warga.

Dengan jumlah penduduk mencapai 313.245 jiwa, pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan pokok, seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula untuk enam bulan ke depan.

Baca Juga:

Armia menyebut kondisi ekonomi masyarakat masih berat, khususnya menuju Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Pasti masyarakat kami kesulitan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri," ungkapnya.

Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan tiga permintaan ini kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas pemulihan bencana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI