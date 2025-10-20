Ini 4 Fokus Kemenhan Membangun Kekuatan Pertahanan

jpnn.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menetapkan empat fokus utama membangun pertahanan negara pada satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan empat poin itu dibuat berlandaskan visi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan bermartabat atas kebijakan pertahanan nasional.

"Fokus pertama, memperkuat persatuan bangsa dan sistem pertahanan semesta, diwujudkan melalui pembentukan (BTP) 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan penguatan komponen cadangan," kata Frega dalam siaran pers, Senin (20/10/2025).

Hal itu disebut Frega menjadi fokus pertama Kemenhan karena BTP dan Komcad menjadi salah satu motor utama penggerak pertahanan negara sekaligus penguat ketahanan pangan di daerah.

Fokus kedua, Kementerian Pertahanan meningkatkan kekuatan militer memperkuat modernisasi pertahanan.

Upaya itu ditandai dengan kehadiran alutsista strategis seperti kapal fregat terbesar di Asia Tenggara KRI Brawijaya-320, helikopter H225M, dan peluncuran kendaraan listrik taktis MV3-EV Pandu.

Baca Juga: Begini Kondisi 2 Polisi yang Ditembak KKB

Selanjutnya, yang menjadi fokus ketiga kementerian yakni mengembangkan industri pertahanan dalam negeri melalui beberapa upaya, salah satunya pameran Indo Defence Expo & Forum 2025.

"Fokus keempat, memperluas kemitraan strategis dan diplomasi pertahanan, di antaranya yaitu kehadiran delegasi Indonesia pada parade Hari Republik India dan Bastille Day 2025 di Prancis," jelas Frega.