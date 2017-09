Ini 4 Momen Bersejarah Emmy Awards 2017

jpnn.com - Penghargaan Emmy Awards 2017, Minggu (17/9), penuh momen bersejarah. Mulai dari aktor muslim pertama yang keluar sebagai pemenang, sampai perempuan kulit hitam memenangkan kategori Naskah Terbaik untuk Drama Komedi.

Ini beberapa momen bersejarah di ajang penghargaan televisi terbesar di Hollywood itu.

Riz Ahmed

Kemenangan aktor Rogue One: A Star Wars Story itu mencetak dua sejarah sekaligus. Dia adalah aktor muslim sekaligus asal Asia Selatan pertama yang meraih Emmy. Ahmed memenangkan piala itu lewat peran Nasir ’’Naz’’ Khan, seorang mahasiswa keturunan Palestina-Iran yang diduga membunuh seorang perempuan di serial The Night Of.

’’Aneh rasanya mendapatkan penghargaan dari kisah penderitaan di dunia nyata. Tapi, jika tayangan ini memberikan pencerahan terkait prasangka di masyarakat, Islamophobia, dan berbagai ketidakadilan di sistem kita, kemenangan ini berarti sesuatu,’’ tegasnya.

Donald Glover

Glover menjadi pria berkulit hitam pertama yang memenangi Sutradara Terbaik kategori Komedi lewat serial FX Atlanta. ’’Aku bangga bisa mencatat sejarah, tetapi hal itu bukan target utamaku. Aku percaya, orang-orang layak dapat tontonan berkualitas dan menemukan value dari sana. Aku hanya berusaha membuat show yang bagus,’’ papar aktor yang bakal bermain di film solo Han Solo tersebut. Memerankan Earnest ’’Earn’’ Mark di Atlanta, dia juga membawa pulang gelar Aktor Utama Terbaik kategori Serial Komedi.

