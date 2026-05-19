Ini 5 All-in-One Desktop untuk Pekerjaan Input Data, Bekerja jadi Lebih Efisien

jpnn.com, JAKARTA - Dalam dunia kerja yang memanfaatkan teknologi digital, Anda harus memiliki perangkat yang tepat untuk pekerjaan input data yang memerlukan kenyamanan dan efisiensi.

Pilihan Desktop Penunjang Produktivitas kini semakin bervariasi dengan hadirnya berbagai model All-in-One (AiO) desktop yang menggabungkan kinerja tinggi dan desain ringkas.

Dengan perangkat ini, Anda bisa memaksimalkan waktu dan hasil kerja tanpa repot dengan kabel atau ruang yang terlalu luas.

Kini, ada banyak pilihan All-in-One Desktop yang fokus pada stabilitas performa dan kenyamanan dalam bekerja. Lihatlah beberapa pilihan AiO desktop dengan spesifikasi yang kuat dan fitur lengkap, agar kegiatan input data Anda menjadi lebih cepat dan akurat.

5 All-in-One Desktop untuk Pekerjaan Input Data

Memilih desktop All-in-One yang sesuai sangat penting untuk mendukung kelancaran pekerjaan input data. Berikut ini adalah lima model All-in-One dengan spesifikasi dan fitur yang cocok untuk kebutuhan tersebut.

1. ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VA)

ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VA) menghadirkan layar 23,8 inci dengan resolusi Full HD 1920 × 1080 piksel dan panel IPS-level yang anti-glare. Tampilan ini cocok untuk bekerja lama karena mampu mengurangi silau dan menjaga kenyamanan mata. Sudut rasio layar 16:9 dan tingkat kecerahan 250 nits membuat visual tetap jernih dalam berbagai kondisi pencahayaan.