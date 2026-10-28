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Ini 5 Rekomendasi Film dengan Rating Tinggi yang Wajib Ditonton

Ini 5 Rekomendasi Film dengan Rating Tinggi yang Wajib Ditonton
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Ilustrasi menyaksikan film seru saat luang. Foto: dok magnific.com/@Katcha

jpnn.com, JAKARTA - Menonton film bisa menjadi momen pilihan yang seru untuk mengisi waktu luang, baik bersama keluarga maupun saat menikmati waktu sendiri.

Ada banyak pilihan genre menarik, mulai dari drama, thriller, hingga komedi yang bisa menemani waktu santai.

Namun, menentukan tontonan yang benar-benar menarik di antara banyaknya pilihan terkadang tidak mudah. Agar tidak bingung, simak rekomendasi film seru dengan rating tinggi berikut untuk menemani waktu luangmu!

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Ada banyak pilihan tontonan menarik untuk menemani waktu luang, mulai dari film dengan cerita menegangkan hingga kisah cinta yang menghangatkan hati.

Jika ingin menikmati cerita romantis dalam format serial, kamu bisa melirik drama China romantis atau drama Korea yang selalu sukses membuat penonton betah berlama-lama di depan layar.

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Kalau kamu lagi ingin menikmati cerita yang padat dan langsung tamat dalam sekali duduk, berikut deretan tontonan pilihan yang wajib masuk daftar watchlist kamu:

1. Arena Horor Takuti Dunia

Cek rekomendasi film seru dengan rating tinggi yang siap menemani momen santai kamu di rumah.

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