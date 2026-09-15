Ini 5 Rekomendasi Film Zombie Korea yang Penuh Ketegangan

jpnn.com, JAKARTA - Cerita bertema zombie memang punya cara sendiri untuk membuat penonton merasa tegang. Korea Selatan menghadirkan berbagai kisah zombie dengan konsep yang beragam, mulai dari aksi bertahan hidup hingga kisah keluarga yang menyentuh.

Bagi kamu yang sedang mencari tontonan seru dan menguji adrenalin, berikut rekomendasi film zombie Korea yang bisa masuk dalam watchlist!

1. Colony (2026)

Rekomendasi pertama adalah Colony, film yang menghadirkan konsep yang cukup berbeda dari cerita zombie pada umumnya.

Film ini menceritakan Se-jeong, seorang profesor bioteknologi yang terjebak di sebuah gedung saat serangan bioteror membuat manusia berubah menjadi zombie.

Satu hal yang bikin lebih menegangkan, zombie dalam film ini bukan sekadar mengejar manusia secara membabi-buta. Mereka memiliki kemampuan berpikir dan dapat bekerja sama seperti koloni untuk memburu para penyintas.

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Bagi kamu yang suka maraton film dengan genre serupa, kamu bisa memilih filmnya di Netflix dan mengajak keluarga atau teman untuk menonton bersama.

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