Ini 7 Poin Instruksi Panglima TNI soal Siaga 1

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan telegram dengan nomor TR/283/2026 tetanggal 1 Maret 2026 yang memerintahkan prajurit untuk siaga satu.

Jenderal Agus menuliskan tujuh poin Instruksi ke jajaran dalam telegram yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun.

Adapun, telegram ditandatangani menyikapi perang di kawasan Timur Tengah serta perkembangan situasi dalam negeri.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut UU TNI menyebutkan militer Indonesia bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ujar dia melalui layanan pesan seperti dikutip Senin (9/3).

Aulia menuturkan TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional.

"Siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional," ujarnya.

Dari situ, kata Aulia, TNI punya hak menentukan kesiapsiagaan operasional menyikapi kondisi dalam negeri dan dunia.