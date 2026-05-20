Ini Agenda Pembahasan Paripurna DPR yang Dihadiri Prabowo dan Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

"Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, sehingga kita hari ini dapat mengikuti Rapaat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat," kata Puan saat memimpin rapat, Rabu.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam rapat berisi tiga agenda.

Pertama, rapat beragenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Anggaran 2027 oleh pemerintah.

Kemudian, rapat beragenda penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 dilanjutkan dengan pengembalian keputusan.

Setelah itu, rapat beragenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Puan melanjutkan data Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkap jumlah legislator yang menandatangani kehadiran dalam rapat mencapai 451 orang.

"Telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi di DPR RI," katanya.