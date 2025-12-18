Ini Alasan Arman Wosi Cabut Gugatan Cerai Terhadap Della Puspita

jpnn.com, BEKASI - Arman Wosi dikabarkan telah menarik gugatan cerainya terhadap Della Puspita.

Pihak Pengadilan Agama (PA) Bekasi pun mengonfirmasi mengenai hal tersebut. Adapun gugatan cerai itu ditarik per hari ini, Kamis (18/12).

Panitera PA Bekasi, Mohamad Khotib, mengatakan, proses perceraian pasangan itu tidak lagi dilanjutkan karena adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

"Benar. Bahwa informasi (gugatan) telah dicabut oleh kuasa hukumnya. Kebetulan ada perdamaian di luar persidangan ya," kata Mohamad Khotib kepada awak media.

Menurutnya, alasan pencabutan gugatan itu karena adanya niat baik dari Arman Wosi dan Della Puspita.

"Alasannya itu masih dipertimbangkan untuk rencana perdamaian kembali. Perdamaian di luar sidang ya. Mungkin ini untuk rukun kembali itu, harapan besar ya," tambahnya.

Dengan dicabutnya gugatan yang terdaftar sejak 2 Desember 2025 itu, maka perkara hukum tersebut otomatis sudah selesai.

"Sudah tidak ada lagi. Prosesnya sudah berhenti. Sudah selesai," lanjut Khotib.