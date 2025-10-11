menu
Ini Alasan Chikita Meidy Ogah Rujuk dengan Indra Adhitya

Ini Alasan Chikita Meidy Ogah Rujuk dengan Indra Adhitya
Chikita Meidy saat jumpa pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy ternyata sempat berniat rujuk dengan suaminya, Indra Adhitya.

Pada waktu itu, dia mencoba memaafkan kesalahan suami demi anak.

"Aku memaafkan dan mencoba kembali karena anak," kata Chikita Meidy saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Akan tetapi, perempuan berusia 34 tahun itu mengurungkan niat rujuk dengan Indra Adhitya.

Sebab, Chikita Meidy merasa suaminya tersebut tidak bisa mengubah kebiasaan buruk.

"Kebiasaan main money game dan download aplikasi jodoh itu enggak bisa dihilangkan," beber pelantun Kampuang Nan Jauah di Mato itu.

Chikita Meidy pun kemudian melanjutkan proses perceraian dari Indra Adhitya di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Sejak melayangkan gugatan cerai, dia mengaku belum pernah bertemu lagi dengan suami.

