Ini Alasan Cinta Laura Pamit dari Media Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura memutuskan tak lagi aktif di media sosial, khususnya Instagram. Dia mengumumkannya melalui foto kalimat bijak di akun Instagram pribadinya, @claurakiehl, pada Jumat (5/7).

Dalam keterangan foto, pelantun Tulalit itu mengungkapkan alasannya istirahat bermain Instagram.

“I have decided to take a break from social media. Often times we find ourselves preoccupied on our phones, as a result, forgetting to enjoy the company around us and take in the moment. (Saya telah memutuskan untuk beristirahat dari media sosial. Sering kali kita terlalu asyik dengan ponsel kita, hingga akhirnya lupa untuk menikmati momen bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita),” tulis Cinta Laura sebagai keterangan foto.

BACA JUGA: PascaFoto Mesra Beredar, Cinta Laura Putuskan Istirahat dari Media Sosial

Pemain film The Ninth Passanger itu mengatakan ingin lebih fokus pada pekerjaan dan orang-orang yang dicintainya.



Cinta Laura pamit istirahat dari media sosial.

Namun dia tak menutup kemungkinan akan kembali menggunakan Instagram di lain waktu. Bahkan dia menjanjikan sebuah kejutan saat aktif kembali di media sosial.

“At this time, I have chosen to focus on my work and my loved ones. And who knows? A pleasant surprise might be coming your way. See you guys in a few! (Saat ini, saya memilih untuk fokus pada pekerjaan dan orang yang saya cintai. Dan siapa yang tahu? Kejutan yang menyenangkan mungkin akan menghampiri kamu. Sampai jumpa beberapa waktu ke depan!" sambung Cinta Laura.