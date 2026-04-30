Ini Alasan Danantara Dinilai Strategis dalam Proyek Hilirisasi Fase II

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memiliki peran strategis dalam proyek hilirisasi nasional fase II.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi yang dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Bambang mengapresiasi dimulainya pembangunan proyek tersebut dan menyebutnya sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda hilirisasi secara nyata.

"Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang, kepada awak media melalui saluran telepon, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.

Menurutnya, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah di dalam negeri.

“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.