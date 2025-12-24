Ini Alasan Erika Carlina Mencabut Laporan Terhadap DJ Panda

jpnn.com, JAKARTA - Kubu Erika Carlina akhirnya buka suara soal pencabutan laporan terhadap DJ Panda.

Kuasa hukum Erika Carlina, Mohamad Faisal membenarkan bahwa kliennya telah mencabut laporan itu di Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan kliennya dan DJ Panda sempat melakukan restorative justice di Polda Metro Jaya.

Namun, pada mediasi pertama memang tak menemui titik temu.

"Saat RJ pertama dihadiri Erika dan deadlock. Saat RJ kedua itu dikuasakan ke kami. Dalam dinamika panjang itu kami diskusi untuk berusaha semaksimal mungkin agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Kamu telah melakukan RJ kedua, san benar penjelasan Humas Polda, klien kami telah mencabut LP pada 18 Desember 2025," ujar Mohamad Faisal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/12).

Adapun alasan bintang film Pabrik Gula itu mencabut laporan dengan pertimbangan anak.

Faisal mengatakan kliennya memilih untuk berdamai karena memikirkan masa depan sang anak.

"Yang paling esensial yang menjadi motivasi yang bersangkutan mencabut laporan di sini semata-mata untuk dan atas nama anaknya, demi masa depan anaknya, dan demi kebaikan anaknya," kata Mohamad Faisal.