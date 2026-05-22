Ini Alasan Erin Belum Mau Berdamai dengan Mantan ART

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau Erin mengungkap alasan belum mau berdamai dengan mantan asisten rumah tangga (ART), Herawati.

Diketahui, Erin dan Herawati saling lapor ke polisi. Masalah tersebut bermula dari penganiayaan yang diduga dilakukan mantan istri Andre Taulany itu terhadap eks ART.

"Mohon maaf, saya bukannya enggak mau damai, tetapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini," kata Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Ibu tiga anak itu merasa nama baiknya sudah tercoreng setelah dilaporkan oleh Herawati atas kasus dugaan penganiayaan.

Erin mengeklaim bahwa tuduhan yang diarahkan kepada dirinya merupakan sebuah fitnah.

"Se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau itu sangat keterlaluan, maksudnya sudah sangat luar biasa fitnahnya," jelasnya.

Atas dasar itu, Erin ternyata belum membuka peluang berdamai dengan eks ART.

Dia justru memilih untuk melanjutkan laporan atau proses hukum yang berlaku.