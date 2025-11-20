Ini Alasan Fahmi Bo Memutuskan untuk Rujuk dengan Mantan Istri

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo akhirnya memutuskan untuk rujuk dengan mantan istrinya, Nita.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Insyallah bisa rujuk kembali dengan mantan istri, membangun rumah tangga yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bahagia. Doa terbaik untuk perjalanan baru ke depan. Semangat selalu, Bang," ungkap Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu akhir-akhir ini memang intens berkomunikasi dengan Fahmi Bo.

Sebab, Raffi Ahmad bersedia membantu bahkan membiayai pengobatan Fahmi Bo di rumah sakit.

Dalam video yang diunggah Raffi Ahmad, Fahmi Bo pun membenarkan kabar akan rujuk dengan mantan istri.

"Benar," ucap Fahmi Bo.

Pria berusia 52 tahun itu mengaku memutuskan rujuk karena mendapat perhatian dan kasih sayang dari Nita.