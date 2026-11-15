Ini Alasan Gerindra Papua Barat Daya Dukung Sufmi Dasco Isi Kursi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungannya terhadap Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya pada Minggu (15/11/2026).

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya Oktasari Sabil menilai Sufmi Ahmad Dasco memiliki pengalaman kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan kepentingan bangsa.

Menurutnya, Sufmi Dasco memiliki pengalaman dalam menjembatani berbagai kepentingan politik dan menjadi penghubung ketika terjadi kebuntuan komunikasi antarkelompok maupun antarlembaga.

"Kemampuan membangun komunikasi dan menjaga ruang dialog menjadi salah satu aspek penting dalam kepemimpinan nasional," katanya.

Selain itu, posisi Dasco sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra membuatnya memiliki pemahaman terhadap karakter kepemimpinan, visi, dan misi Presiden Prabowo Subianto.

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Dia mengatakan kedekatan dalam perjalanan politik dan organisasi partai juga menjadi bagian dari pengalamannya memahami arah serta agenda politik Prabowo.

"Yang bisa mendampingi Bapak Prabowo Subianto adalah Bapak Sufmi Dasco. Beliau sangat memahami visi dan misi Bapak Prabowo, termasuk arah perjuangan dan cita-cita yang ingin diwujudkan untuk Indonesia," ujar Oktasari.