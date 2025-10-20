menu
Ini Alasan Hotman Paris Belum Bisa Membantu Ammar Zoni

Hotman Paris Hutapea. Foto: Instagram/hotmanparisofficial

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi tanggapan setelah dirinya diminta agar membantu menangani kasus Ammar Zoni.

Dia mengetahui permintaan tersebut setelah disampaikan oleh Ustaz Derry Sulaiman.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya. Pak Ustaz terus minta tolong saya," kata Hotman Paris di kawasan Jakarta baru-baru ini.

Pria berusia 64 tahun itu mengaku belum bisa membantu Ammar Zoni untuk saat ini.

Sebab, Hotman Paris merasa belum mengerti perihal kasus narkoba yang menjerat Ammar Zoni.

"Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya enggak ngerti kasusnya,” beber mantan teman dekat Meriam Bellina itu.

Menurut Hotman Paris, dirinya perlu mempelajari terlebih dahulu kasus Ammar Zoni.

Adapun Ammar Zoni diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba. Oleh karena itu, mantan suami Irish Bella itu pun kini dipindahkan ke Nusakambangan.

