Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12)

Laporan tersebut didaftarkannya bersama kuasa hukumnya, Hamrin Saragih.

"Kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami," kata Hamrin Saragih

Menurutnya, Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi karena diduga melakukan penipuan soal status.

Adapun Insanul Fahmi mengaku single saat mendekati Inara Rusli sehingga terjadi hubungan asmara dan nikah siri.

Faktanya Insanul Fahmi masih berstatus suami sah dari selebgram Wardatina Mawa.

"Di situ ada tipu muslihat yang kami temukan, dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti," jelasnya.

Diketahui, Inara Rusli diduga terlibat kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.