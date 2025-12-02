menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi

Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi

Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12)

Laporan tersebut didaftarkannya bersama kuasa hukumnya, Hamrin Saragih.

"Kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami," kata Hamrin Saragih

Baca Juga:

Menurutnya, Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi karena diduga melakukan penipuan soal status.

Adapun Insanul Fahmi mengaku single saat mendekati Inara Rusli sehingga terjadi hubungan asmara dan nikah siri.

Faktanya Insanul Fahmi masih berstatus suami sah dari selebgram Wardatina Mawa.

Baca Juga:

"Di situ ada tipu muslihat yang kami temukan, dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti," jelasnya.

Diketahui, Inara Rusli diduga terlibat kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.

Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI