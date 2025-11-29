Ini Alasan Inara Rusli Pilih Pertahankan Rumah Tangga dengan Insanul Fahmi, Oh Ternyata

menu
Artis Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli mengungkapkan alasannya mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Sebab menurutnya, suami sirinya itu telah menunjukkan iktikad baik dengan menemui keluarganya dan memberikan klarifikasi.

"Karena saudara Insan sudah menunjukkan iktikad baik untuk menemui keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Tak hanya itu, keputusannya tersebut diambil setelah melakukan pertemuan khusus dengan Buya Yahya.

Dari pertemuan itu, Inara Rusli mengaku mendapatkan nasihat seputar rumah tangga.

"Buya juga sudah memberikan nasihatnya. Jadi, saya sebagai muslimah mencoba untuk taat," tuturnya.

Perempuan 32 tahun itu pun memastikan bahwa hubungannya dengan Insanul Fahmi kini telah membaik.

Meski sempat bersitegang hingga masuk ke ranah kepolisian, tetapi kini keduanya memilih untuk berdamai.

