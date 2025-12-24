menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli

Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli

Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi buka suara soal status hubungan dirinya dengan Inara Rusli.

Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli sejak beberapa bulan lalu.

"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," kata Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, keluarga besarnya memang tidak menghadiri pernikahan tersebut.

Sebab, dia merasa tidak memerlukan kehadiran wali ketika akad nikah.

"(Yang menikahkan) Abangnya dia. Abangnya Inara lah," tambahnya.

Baca Juga:

Selanjutnya Isnanul Fahmi juga menceritakan awal perkenalannya dengan Inara Rusli.

Keduanya ternyata berkenalan karena untuk urusan pekerjaan.

Pengusaha Insanul Fahmi buka suara soal status hubungan dirinya dengan Inara Rusli. Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli sejak...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI