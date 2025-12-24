Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi buka suara soal status hubungan dirinya dengan Inara Rusli.
Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli sejak beberapa bulan lalu.
"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," kata Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Menurutnya, keluarga besarnya memang tidak menghadiri pernikahan tersebut.
Sebab, dia merasa tidak memerlukan kehadiran wali ketika akad nikah.
"(Yang menikahkan) Abangnya dia. Abangnya Inara lah," tambahnya.
Selanjutnya Isnanul Fahmi juga menceritakan awal perkenalannya dengan Inara Rusli.
Keduanya ternyata berkenalan karena untuk urusan pekerjaan.
