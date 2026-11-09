Ini Alasan Kakek Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

jpnn.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan alasan kakek Presiden Prabowo Subianto, yakni Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Menurut dia, terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pengusulan, mulai dari jasa hingga kontribusi tokoh tersebut dalam perjalanan sejarah.

“Semua ada pertimbangan-pertimbangannya. Tentu ya jasa-jasanya, ya, perjalanan kontribusinya dan banyak hal lah, yang itu pertama-tama diusulkan oleh masyarakat,” ujar Gus Ipul di Istana Negara, pada Senin (9/11).

Tak hanya itu, usulan untuk menjadi pahlawan nasional juga disebut berawal dari aspirasi masyarakat dan sejumlah komunitas di berbagai daerah.

Gus Ipul menjelaskan usulan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan ke pemerintah provinsi sebelum sampai ke tingkat pusat dan dibahas oleh Dewan Gelar.

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Setiap usulan yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai ketentuan akan diteruskan melalui tahapan berikutnya.

“Jadi, semua yang kita anggap memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan yang ada, kita teruskan,” kata dia.