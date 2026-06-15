Ini Alasan Komisi X-BGN Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran, Hmmm...
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memberikan penjelasan ketika pihaknya dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat secara tertutup guna membahas anggaran pada Senin (15/6) ini.
Pertama, kata dia, Komisi X sebenarnya biasa menggelar rapat tertutup bagi publik ketika membahas anggaran dengan mitra kerja.
"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran," kata Charles ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Selain kebiasaan, kata Charles, rapat digelar tertutup karena kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.
"Tadi kami juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kami putuskan untuk tertutup," lanjutnya.
Kemudian, kata dia, rapat digelar tertutup demi mencegah salah persepsi dalam penyampaian informasi anggaran untuk BGN.
Oleh karena itu, Komisi IX sepakat untuk tidak membukanya ke ruang publik guna menghindari kebingungan atau salah tafsir di masyarakat.
"Apa pun anggaran yang ditampilkan (saat ini) bukan anggaran yang akurat. Sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi," ujar Charles.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut rapat tertutup dengan pimpinan BGN atas kesepakatan bersama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Bakal Menemui Bos BGN, Bahas Soal Ini
- 18 SPPG di Tulungagung Dihentikan Sementara, Terungkap Penyebabnya
- Ada Hoaks Sasar MBG Lagi, Nanik Pastikan Tak Ada Aliran Duit dari BGN ke Presiden
- Terungkap Kelakuan Andri Mulyono dalam Pengadaan Motor Listrik BGN, Ada Pertemuan dengan Lodewyk Pusung
- Kejagung Bakal Periksa Sony Sonjaya terkait JC, Krisna Murti Singgung 26 Nama Tokoh
- Modus Licik Korupsi di BGN Kuras Duit Negara Lewat Dua Klaster