menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ini Alasan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai Belum Beroperasi

Ini Alasan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai Belum Beroperasi

Ini Alasan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai Belum Beroperasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum bisa memastikan kapan LRT Jakarta dengan rute Rawamangun-Manggarai akan beroperasi. ilustrasi. Foto dok KAI

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum bisa memastikan kapan LRT Jakarta dengan rute Rawamangun-Manggarai akan beroperasi.

Hal itu lantaran masih menunggu koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini pihak Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan.

“Jadi, untuk LRT-nya sendiri kapan beroperasi, tentunya kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat,” ucap Pramono di Gelanggang Mahasiswa Soemantri, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Baca Juga:

Setelah beroperasi, Pemerintah Provinsi akan memberlakukan tarif Rp 8 sebelum adanya Peraturan Gubernur.

“Tentunya begitu diresmikan yang diberlakukan adalah harga yang sekarang diberlakukan untuk LRT, yaitu 5.000 secara flat,” kata dia.

Selanjutnya, pada Oktober 2026, Pramono bakal melakukan evaluasi apakah tarif LRT Jakarta perlu disesuaikan.

Baca Juga:

“Akan ada perhitungan kembali berapa apa tarifnya kita sesuaikan setelah ada perhitungan di bulan Oktober,” tuturnya.

Sebelumnya, LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai seharusnya diresmikan pada Selasa (25/8) lalu, tetapi ditunda. (dit/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Berita Selanjutnya:
Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, Waskita Karya: Progres Sudah 93 Persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum bisa memastikan kapan LRT Jakarta dengan rute Rawamangun-Manggarai akan beroperasi.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI