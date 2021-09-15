Ini Alasan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai Belum Beroperasi
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum bisa memastikan kapan LRT Jakarta dengan rute Rawamangun-Manggarai akan beroperasi.
Hal itu lantaran masih menunggu koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini pihak Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan.
“Jadi, untuk LRT-nya sendiri kapan beroperasi, tentunya kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat,” ucap Pramono di Gelanggang Mahasiswa Soemantri, Jakarta Selatan, Senin (31/8).
Setelah beroperasi, Pemerintah Provinsi akan memberlakukan tarif Rp 8 sebelum adanya Peraturan Gubernur.
“Tentunya begitu diresmikan yang diberlakukan adalah harga yang sekarang diberlakukan untuk LRT, yaitu 5.000 secara flat,” kata dia.
Selanjutnya, pada Oktober 2026, Pramono bakal melakukan evaluasi apakah tarif LRT Jakarta perlu disesuaikan.
“Akan ada perhitungan kembali berapa apa tarifnya kita sesuaikan setelah ada perhitungan di bulan Oktober,” tuturnya.
Sebelumnya, LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai seharusnya diresmikan pada Selasa (25/8) lalu, tetapi ditunda. (dit/jpnn)
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum bisa memastikan kapan LRT Jakarta dengan rute Rawamangun-Manggarai akan beroperasi.
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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