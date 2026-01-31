Ini Alasan Mobil China Makin Dilirik Konsumen di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini minat konsumen Indonesia terhadap mobil buatan China terus meningkat.
Faktor harga yang kompetitif dan kelengkapan fitur menjadi daya tarik utama yang membuat kendaraan itu semakin dilirik konsumen di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi, Selasa (21/4).
"Selain harga kompetitif, keunggulan utama mobil China adalah fitur melimpah di kelas harga yang sama, seperti Advanced Driver Assistance System (ADAS) canggih, layar besar, panoramic sunroof, dan desain exterior dan interior yang modern," katanya.
Menurut dia, kebanyakan produsen mobil China bisa lebih cepat menghadirkan teknologi terbaru pada kendaraan mereka dibandingkan perusahaan kompetitor.
Dia menuturkan bahwa desain dan dukungan fitur kendaraan merupakan faktor yang ikut menentukan keputusan pembelian mobil bagi konsumen muda.
"Pengaruh fitur teknologi dan desain terhadap keputusan beli segmentasi pasar milenial dan gen Z sangat besar," katanya.
"Banjir fitur dan kualitas desain serta teknologi yang semakin prima membuat mobil China semakin unggul dibanding merek Jepang di kelas harga serupa," sambungnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
