Ini Alasan Mobil Listrik Wuling ABC Stories Jadi Pilihan Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - Selera Generasi Z terhadap mobil listrik kian matang. Bagi kelompok usia ini, kendaraan ramah lingkungan bukan lagi soal ikut tren sesaat, melainkan kecocokan dengan ritme hidup sehari-hari.

Praktis, mudah digunakan, dan terasa relevan menjadi kunci. Gambaran tersebut tercermin dari kembali diraihnya Marketeers Youth Choice Award 2026 kategori Electric Car oleh Wuling ABC Stories.

Penghargaan diberikan berdasarkan survei terhadap 1.518 responden Generasi Z di berbagai kota di Indonesia.

Wuling ABC Stories dinilai berhasil menghadirkan lini mobil listrik yang dekat dengan keseharian anak muda, bukan sekadar tampil futuristik.

Bagi Gen Z, pengalaman menggunakan mobil listrik harus terasa simpel sejak hari pertama.

Mulai dari pengoperasian yang tidak ribet, pengisian daya yang mudah, hingga fleksibel untuk aktivitas harian.

Konsep ABC Stories menjawab kebutuhan itu dengan karakter model yang jelas dan tidak saling tumpang tindih.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan kendaraan listrik yang inovatif, relevan, dan mendukung kebutuhan mobilitas generasi muda."