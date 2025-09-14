menu
Ini Alasan Mongol Stres Terlibat dalam Film Gereja Setan

Mongol Stres (kalung) bersama pemain dan tim produksi film Gereja Setan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (5/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika Mongol Stres mengungkap alasan dirinya terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Gereja Setan.

Dia mengaku menerima tawaran film tersebut karena memiliki pengalaman terkait karakter yang diperankannya.

Dalam film Gereja Setan, Mongol Stres berperan sebagai Hendrik, seorang pemimpin sekte sesat.

"Selama itu Mongol yakin mampu memerankan karakter itu, ya gue perankan, apalagi karakter ini enggak jauh dari pengalaman pribadi Mongol. Jadi ya, good lah gitu," kata Mongol Stres di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pemilik nama asli Rony Imanuel itu sangat bersyukur akhirnya bisa terlibat dalam film Gereja Setan.

Sebab, Mongol Stres akhirnya bisa memerankan tokoh utama dalam sebuah film.

"Gue bersyukur banget, apalagi ini adalah film gue jadi pemeran utama. Biasanya gue jatuh dari pohon, apa ini, benar jadi laki (di film ini), biasa (kemayu)," bebernya.

Mongol Stres tidak menampik bahwa cerita yang diangkat dalam film Gereja Setan terinspirasi dari kisah yang dialaminya.

