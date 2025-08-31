Ini Alasan NasDem Mencopot Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI terhitung sejak 1 September 2025.

Keputusan tersebut diungkapkan setelah terbit surat yang ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Sekjen NasDem Hermawi Taslim telah mengonfirmasi bahwa DPP NasDem menerbitkan surat terkait penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach.

"DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai qnggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian potongan surat DPP NasDem dikutip Minggu (31/8).

NasDem dalam surat menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan utama perjuangan partai.

"Bahwa perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945," isi surat NasDem.

Selain itu, NasDem menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi akhir ini, menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya rakyat dalam memperjuangkan aspirasi.

"Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam," lanjut isi surat NasDem.