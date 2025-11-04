menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ini Alasan Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Jangan Ditiru

Ini Alasan Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Jangan Ditiru

Ini Alasan Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Jangan Ditiru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Artis Leonardo Arya alias Onad seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Alasan Onadio Leonardo alias Onad mengonsumsi narkoba akhirnya terungkap.

Polda Metro Jaya menyebutkan motif pemilik nama asli Leonardo Arya itu mengonsumsi narkoba karena ada permasalahan pribadi.

"Untuk motif menggunakan narkotika untuk OL karena ada permasalahan pribadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (3/11).

Baca Juga:

Menurutnya, pihak keluarga telah mengajukan surat permohonan rehabilitasi terhadap Onad.

Hal tersebut merupakan hak sebagai pengguna untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

"Tapi harus melalui proses asesmen dan itu merupakan kewenangan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi)," jelasnya.

Baca Juga:

Pihak kepolisian kini masih menunggu hasil asesmen Onad dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.

Mantan vokalis Killing Me Inside itu telah menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Alasan penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo alias Onad mengonsumsi narkoba akhirnya terungkap.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI