Ini Alasan Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Jangan Ditiru

jpnn.com, JAKARTA - Alasan Onadio Leonardo alias Onad mengonsumsi narkoba akhirnya terungkap.

Polda Metro Jaya menyebutkan motif pemilik nama asli Leonardo Arya itu mengonsumsi narkoba karena ada permasalahan pribadi.

"Untuk motif menggunakan narkotika untuk OL karena ada permasalahan pribadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (3/11).

Menurutnya, pihak keluarga telah mengajukan surat permohonan rehabilitasi terhadap Onad.

Hal tersebut merupakan hak sebagai pengguna untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

"Tapi harus melalui proses asesmen dan itu merupakan kewenangan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi)," jelasnya.

Pihak kepolisian kini masih menunggu hasil asesmen Onad dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.

Mantan vokalis Killing Me Inside itu telah menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta terkait kasus penyalahgunaan narkoba.