Ini Alasan Persib Lepas Zalnando ke Persita, Tak Masuk Skema Bojan Hodak?

Bek kiri Persib Zalnando. Foto: Liga Indonesia Baru

jpnn.com - Persib Bandung melepas salah satu beknya, Zalnando ke Persita Tangerang dengan status pinjaman.

Pemain yang sudah berseragam Persib sejak 2019 itu akan membela Persita hingga akhir musim 2025/2026.

Alasan Peminjaman Zalnando

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah melewati diskusi panjang bersama jajaran pelatih, termasuk Bojan Hodak.

Menurutnya, faktor kesempatan bermain menjadi pertimbangan utama.

"Zalnando butuh menit bermain reguler agar kariernya terus berkembang. Karena itu, kami sepakat meminjamkannya ke Persita."

"Harapannya, dia bisa menunjukkan kualitas terbaik dan kembali lebih siap untuk Persib," ujar Adhitia.

Tak Masuk Skema Bojan Hodak

Sejak bergabung enam tahun lalu, Zalnando pernah menjadi bagian penting Persib, terutama saat mengantarkan tim mempertahankan gelar Liga 1 musim lalu setelah pulang dari masa pinjaman di PSIS Semarang.

Namun, awal musim ini ceritanya berbeda. Dari tiga laga yang sudah dijalani Persib di BRI Super League, nama Zalnando tak sekalipun turun di lapangan.

