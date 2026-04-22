Ini Alasan Pinkan Mambo Rela Nyanyi di Jalanan Sambil Live Streaming

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo mengungkap alasan dirinya rela bernyanyi di jalanan sambil live streaming di media sosial.

Dia mengaku melakukan itu semua demi mencari penghasilan untuk biaya hidup anak-anaknya.

"Aku memang (menyanyi di jalanan) niatnya buat (kebutuhan) anak, tetapi anak aku malah kayak gitu, menyalahkan suami aku," kata Pinkan Mambo saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Mantan personel Ratu itu mengatakan aksinya bernyanyi di jalanan mendapat protes dari anaknya, Michelle Ashley.

Hal tersebut membuat hubungan Pinkan Mambo dan Michelle Ashley belakangan ini renggang.

"Pokoknya mama sayang sama Michelle," jelas pelantun Dirimu Dirinya itu.

Meski demikian, Pinkan Mambo memastikan tetap bakal menyayangi putrinya tersebut.

Dia kemudian mengajak Michelle Ashley untuk menjalin komunikasi lagi.