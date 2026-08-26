Ini Alasan Polisi Belum Menahan Ruben Onsu Terkait Kasus Penipuan
jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkap alasan belum menahan Ruben Onsu yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp3,5 miliar.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah menyatakan Ruben Onsu dinilai tidak menghambat proses penyidikan serta memberikan informasi sesuai fakta.
"Tersangka tidak memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan," kata AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Selasa (25/8).
AKBP Iskandarsyah menjelaskan syarat penahanan seorang tersangka diatur dalam Pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20 Tahun 2025.
Menurutnya, Ruben Onsu tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, mantan suami Sarwendah tersebut juga dinilai tidak menghambat proses penyidikan dan tidak berupaya melarikan diri.
"Tersangka tidak berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Tersangka tidak mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya," jelasnya.
Ruben Onsu dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (28/8) mendatang.
Polisi mengungkap alasan belum menahan Ruben Onsu yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp3,5 miliar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Revaldo Kembali Terjerat Narkoba, Ruben Minta Didamping John LBF
- Polisi Ungkap Jadwal Pemeriksaan Ruben Onsu Sebagai Tersangka
- Tersangka Kasus Penipuan, Ruben Onsu Minta Didampingi John LBF
- 3 Berita Artis Terheboh: Arya dan Asha Mesra di Mahakarya 37, Kim Soo-hyun Bikin Heboh
- Terkait Dugaan Kasus Penipuan, Pihak Ruben Onsu Beri Penjelasan Begini
- Ruben Onsu Dijadwalkan Pemeriksaan, Kuasa Hukum Bilang Begini