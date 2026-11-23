jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Rien Wartia Trigina alias Erin telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan istri Andre Taulany itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (22/11).

Menurutnya, Erin telah memenuhi panggilan penyidik Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (20/11).

Erin pada saat itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi penasihat hukum.

Saat ini penyidik masih melanjutkan proses pemberkasan perkara tersebut sebelum nantinya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Meski Erin telah berstatus tersangka, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan.

Sebab, melalui penasihat hukum, tersangka saat ini tengah menempuh upaya keadilan restoratif (restorative justice).