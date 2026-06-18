Ini Alasan Raffi Ahmad Bantu Renovasi Apartemen Mendiang Julia Perez

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengungkap alasan bersedia membantu merenovasi dua unit apartemen milik mendiang Julia Perez.

Dia mengaku prihatin ketika mengetahui apartemen milik sahabatnya yang berlokasi Cawang, Jakarta Timur itu sudah terbengkalai selama delapan tahun.

Menurutnya, ibunda Julia Perez, Sri Wulansih, merasa terbebani dengan biaya perawatan atau IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) yang terus menunggak.

Baca Juga: Raffi Ahmad Renovasi Hingga Bayar Utang IPL Apartemen Julia Perez

"Aku bilang begini, 'Ma sudah jangan dijual. Apartemennya aku beresin, apa yang memang jadi kendala, kami selesaikan," kata Raffi Ahmad dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.

Suami Nagita Slavina itu menyebut kondisi dua apartemen milik Julia Perez sangat memprihatinkan karena mengalami sejumlah kerusakan.

Sebagai sahabat, Raffi Ahmad pun memutuskan untuk memberikan bantuan kepada ibunda mendiang Julia Perez.

"Kami rapikan biar Mama dapat pemasukan. Sudah kami rapikan, nanti disewakan, Ma. Jadi Mama dapat duit dari sewa," ucapnya.

Raffi Ahmad berharap Sri Wulansih tidak menjual apartemen milik Julia Perez.