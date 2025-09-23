Ini Alasan Ridwan Kamil Ogah Damai dengan Lisa Mariana

jpnn.com, BANDUNG - Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ogah berdamai dengan selebgram Lisa Mariana.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (22/9).

Dia mengatakan pihak Ridwan Kamil bakal melanjutkan laporan terhadap Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

"Pak RK lebih memilih melanjutkan karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM itu sudah luar biasa, sehingga harus ada efek jera yang harus diberikan oleh pihak pengadilan nanti. Biar lah pengadilan nanti yang memutuskan seperti apa," kata Muslim dilansir Antara.

Menurutnya, Bareskrim Polri berencana menggelar mediasi antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana pada Selasa (23/9).

Akan tetapi, mediasi tersebut hanya bakal dihadiri tim kuasa hukum karena Ridwan Kamil berhalangan datang.

“Tentu kami dari pihak pengacara akan hadir mewakili Pak RK,” jelasnya.

Walau begitu, Muslim menyatakan bahwa pihak Ridwan Kamil akan tetap melanjutkan proses hukum hingga tuntas.