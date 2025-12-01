Ini Alasan Riri Riza dan Ernest Prakasa Terlibat dalam Empat Musim Pertiwi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Rumah produksi, Forka Films akhirnya mengumumkan detail terbaru dari film Kamila Andini yakni, Empat Musim Pertiwi, di JAFF Market 2025.

Forka Films mengungkapkan bahwa jajaran kolaborator yang menjadi mitra produser eksekutif yakni Miles Films, Imajinari, Trinity Optima, Jagartha, Navvaros, dan TEAMUP.

Pengumuman tersebut dilakukan di Plaza Stage JAFF Market 2025, yang menjadi sorotan utama dari berbagai rangkaian.

Produser Empat Musim Pertiwi Ifa Isfansyah mengungkapkan antusiasme dalam mengumumkan jajaran kolaborator yang turut mendukung perjalanan film.

Menurutnya, dukungan jajaran kolaborator tersebut menjadikan Empat Musim Pertiwi sebagai film dengan skala terbesar yang pernah ditanganinya.

“Senang sekali karena ini adalah film terbesar dari Kamila Andini yang selama ini saya produseri. Melibatkan banyak mitra, dengan dukungan pendanaan yang besar, namun tetap memberikan ruang kemerdekaan. Film Empat Musim Pertiwi membawa suara yang penting dari Kamila Andini, yang juga penting untuk didengar oleh banyak penonton,” kata produser Empat Musim Pertiwi, Ifa Isfansyah.

Baca Juga: Dian Sastrowardoyo Beri Bocoran Soal Film Esok Tanpa Ibu

“Melalui karakter Pertiwi, yang ingin dibicarakan di film ini adalah kekuatan kolektif perempuan,” tambah penulis dan sutradara Empat Musim Pertiwi Kamila Andini.

Salah satu yang mendasari keterlibatan Miles Films di film Empat Musim Pertiwi yakni karena kesamaan visi yang dimiliki.