Ini Alasan Roy Suryo dan dr Tifa Diperiksa Kesehatannya di RS Polri
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan alasan membawa Roy Suryo dan dr Tifa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati sebelum keduanya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang wajib dilakukan terhadap tersangka yang akan menjalani penahanan.
"Kewajiban penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap tersangka yang akan dilakukan penahanan," kata Budi, Senin (22/6).
Menurut dia, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit bawaan maupun penyakit menular.
Sebab, tersangka nantinya akan ditempatkan bersama tahanan lain sehingga kondisi kesehatannya harus diketahui sejak awal.
Budi menjelaskan RS Polri dipilih karena memiliki fasilitas, tenaga medis, dan peralatan yang lebih lengkap dibandingkan fasilitas kesehatan di Dokkes Polda Metro Jaya.
"Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter dan perlengkapan yang lebih memadai. Ini juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.
Dia menambahkan, apabila ditemukan penyakit tertentu, penanganan medis dapat segera diberikan oleh pihak rumah sakit.
Polda Metro Jaya menjelaskan alasan membawa Roy Suryo dan dr Tifa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati sebelum keduanya dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan
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