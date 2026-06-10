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Ini Alasan Ruben Onsu Minta Rincian Penggunaan Nafkah Anak kepada Sarwendah

Ini Alasan Ruben Onsu Minta Rincian Penggunaan Nafkah Anak kepada Sarwendah
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Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkap alasan dirinya meminta rincian penggunaan nafkah anak hingga Rp 200 juta per bulan kepada mantan istrinya, Sarwendah.

Bukan alasan pelit, dia mengaku butuh rincian tersebut agar bisa punya bukti bahwa dirinya selalu menafkahi anak-anaknya.

"Gue berhak untuk tanya (rincian pengeluaran), dengan tujuan, sekarang kita sudah sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau suatu saat anak gue bertanya, 'ayah enggak pernah gini?' Enggak kok, ayah ada ini (buktinya)," kata Ruben Onsu dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.

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Pria berusia 42 tahun itu mengaku ingin tahu nafkah yang selama ini diberikannya dipakai untuk keperluan apa saja.
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Akan tetapi, Ruben Onsu heran permintaan soal rincian pengeluaran tersebut justru menimbulkan keributan dengan Sarwendah.

"Setiap habis tanya sesuatu, ribut. Giliran gue akhirnya kepancing, langsung (menuduh) gue pemarah, emosional," jelas pemain film Tumbal 97 itu.

Menurut Ruben Onsu, dirinya sudah cukup sabar dan menahan diri selama ini.

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Namun, dia perlahan merasa makin sulit bertemu dengan anak-anaknya yang tinggal bersama Sarwendah.

"Itu yang gue rasa," tambah Ruben Onsu.

Presenter Ruben Onsu mengungkap alasan dirinya meminta rincian penggunaan nafkah anak hingga Rp 200 juta per bulan kepada mantan istrinya, Sarwendah.

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