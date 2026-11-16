Ini Alasan The Dudas Minus One Kompak Donasikan Dana Endorse KKP
jpnn.com, JAKARTA - Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pembayaran Rp14,7 miliar kepada The Dudas Minus One dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memicu polemik di kalangan publik.
Setelah menjadi sorotan, kelompok yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta Mahendra, Gading Marten, dan Raffi Ahmad itu memutuskan mengalihkan dana yang diterima untuk bantuan kemanusiaan.
Dalam temuannya, ICW mencatat pembayaran kepada The Dudas Minus One mencapai Rp14.696.955.002.
Dana tersebut merupakan bagian dari pengadaan jasa publikasi KKP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besarnya pembayaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara untuk kerja sama dengan sejumlah figur publik.
Kritik publik pun berkembang hingga menyeret nama para personel The Dudas Minus One.
Menanggapi polemik tersebut, Ariel mengumumkan keputusan bersama untuk menyalurkan kembali seluruh dana yang diterima, termasuk honor pribadi masing-masing anggota.
"Kami memutuskan untuk menyalurkan kembali seluruh dana yang kami terima dari kerja sama yang menjadi sorotan saat ini, termasuk honor pribadi kami, untuk disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Ariel, dalam jumpa pers, Senin (16/11).
The Dudas Minus One sepakat mengalihkan dana Rp15 miliar dari kerja sama KKP untuk bantuan kemanusiaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Desta Ungkap Momen Anaknya Mempertanyakan Honor Proyek KKP, Halal atau Haram?
- Raffi Ahmad: Kalau untuk Masalah Ini, Saya akan Ikut Arahan Pak Presiden
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Siapkan Rp 15 Miliar, The Dudas Minus One Minta Maaf
- Didesak Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Bilang Begini
- Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ternyata Turut Jadi Sasaran Penyadapan
- Ditanya Anak Soal Uangnya Halal Atau Tidak, Desta: Berat Banget di Saya