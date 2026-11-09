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Ini Alasan Yusril Tak Jelaskan Temuan Penyidik Terkait Penyadapan Presiden

Ini Alasan Yusril Tak Jelaskan Temuan Penyidik Terkait Penyadapan Presiden
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Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penjelasan mengenai temuan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya merupakan kewenangan penyidik Polri.

"Detail-detailnya kami serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik," ucap Yusril saat jumpa pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan penyidikan kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu masih berlangsung sehingga penjelasan mengenai temuan teknis penanganan perkara menjadi wewenang pihak kepolisian.

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Terkait kemungkinan pembukaan hasil penyadapan kepada publik agar motif para tersangka menjadi jelas, Yusril juga menyerahkannya kepada penyidik.

"Ya karena penyidik juga, kan, komunikasi kepada publik," katanya.

Kepolisian masih mendalami perkara dengan memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, serta meminta pendapat para ahli.

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Perkembangan penyidikan, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Selain itu, dia menyatakan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut karena tindak lanjut sepenuhnya diserahkan kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bilang kenapa tidak menjelaskan temuan penyidik terkait penyadapan Presiden.

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