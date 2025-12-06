Ini Alasan Zhitai Pilih Indonesia sebagai Negara Pertama Ekspansi di Asia Tenggara
jpnn.com, JAKARTA UTARA - Produsen chip penyimpanan data asal Tiongkok, yakni Zhitai melakukan ekspansi ke Indonesia.
Sales Director Zhitai Indonesia Ray Tan mengatakan Indonesia dipilih sebagai titik awal ekspansi mereka di kawasan Asia Tenggara karena disebut memiliki pasar teknologi yang berkembang cepat.
“Indonesia adalah negara paling besar dan paling maju di Asia Tenggara. Jadi, kami memilih Indonesia pertama kali,” kata Ray kepada wartawan di Jakarta Utara pada Kamis (4/12).
Ray menuturkan Zhitai ingin membangun kepercayaan mitra dan pasar melalui pendekatan berbasis kualitas.
Perusahaan itu memilih memproduksi perangkat dengan komponen asli dan tidak menggunakan skema OEM ataupun ODM.
“Kami ingin memastikan partner kami tahu bahwa pabrik kami benar-benar memiliki teknologi ini. Kami seratus persen menggunakan barang yang asli,” ujar Ray.
Salah satu teknologi yang mereka dorong adalah SSD Gen 5.
Teknologi itu menawarkan peningkatan kecepatan dan stabilitas, namun tetap membutuhkan manajemen suhu yang baik sehingga perangkat dilengkapi heatsink khusus.
