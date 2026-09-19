Ini Ambisi Besar Prabowo Sebelum 2029

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisinya untuk membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.

Prabowo menargetkan pembangunan kampung nelayan itu rampung sebelum 2029 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Prabowo, pembangunan kampung nelayan itu luput dari perhatian selama puluhan tahun, sehingga dia ingin mewujudkannya.

"Tahun ini akan menyelesaikan 1.300 kampung nelayan dan tahun depan sasaran kita 2.000 kampung nelayan. Tahun 2028, 2.000 lagi. Sebelum 2029 sasaran kita 5.000 kampung nelayan," kata Prabowo dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, antara lain ruang pendingin, fasilitas pembuatan es, serta stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU).

Pemerintah juga akan menyediakan gudang dan kendaraan untuk mendukung distribusi hasil tangkapan nelayan menuju pasar.

"Kalau perlu kita akan bikin lapangan terbang dekat kampung-kampung nelayan itu supaya ikan yang bernilai masih segar bisa diangkut dengan pesawat menuju pasar-pasar dunia," tutur Prabowo.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan sekaligus memperluas akses pemasaran hingga pasar internasional.