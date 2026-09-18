Ini Bagan Perempat Final Voli Putri Indoor Asian Games 2026, Indonesia Jumpa Thailand
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia dipastikan melangkah ke perempat final Asian Games 2026 meski kalah dari Jepang.
Berlaga di Park Arena Komaki, Aichi, Jumat (18/9/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 23-25).
Kekalahan tersebut tidak memengaruhi langkah Timnas voli putri Indonesia setelah pada laga sebelumnya meraih kemenangan 3-0 (25-8, 25-12, 25-11) atas Nepal.
Medi Yoku dan kolega pun finis sebagai runner up Pool A di bawah Jepang.
Hasil tersebut membuat Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Thailand yang keluar sebagai juara Pool C.
Tim asuhan Kiattipong Radchatagriengkai itu tampil sempurna di fase grup setelah meraih kemenangan atas Mongolia (3-0), Kirgistan (3-0), dan Taiwan (3-0).
Sementara itu, Jepang yang menjadi juara Pool A akan berhadapan dengan Taiwan sebagai runner up Pool C.
Partai perempat final lainnya mempertemukan Kazakhstan melawan Korea Selatan serta Vietnam menghadapi China.
Timnas voli putri Indonesia dipastikan akan jumpa Thailand pada perempat final Asian Games 2026 seusai kalah dari Jepang, Jumat (18/9)
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