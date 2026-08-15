Ini Begal Kejam yang Beraksi di 18 Lokasi

jpnn.com, KENDARI - Polisi menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal berinisial AD (33).

Pelaku beraksi di 18 lokasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Polresta Kendari menyatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan perampasan terhadap seorang karyawan konter berinisial WI (23) pada Jumat (7/8) malam.

"Berawal dari laporan itu tim langsung melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku di wilayah Kecamatan Wuawua, Kota Kendari," kata Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Welliwanto Malau, Sabtu.

Menurut dia, berdasarkan keterangan AD, pelaku mengintai korban setelah korban berada di tempat usaha mini ATM miliknya.

Korban kemudian berjalan menuju indekos dengan membawa tas berisi uang tunai Rp23,5 juta dan peralatan operasional usaha.

"Saat itu juga, pelaku langsung merampas tas tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor," ujarnya.

Welliwanto mengatakan hasil interogasi menunjukkan tersangka mengaku melakukan aksi serupa di 18 lokasi berbeda di Kota Kendari dengan total hasil kejahatan sekitar Rp173,2 juta.