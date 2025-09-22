Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Dukung Gempur Rokok Ilegal dan Pemanfaatan DBHCHT
jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor-kantor Bea Cukai di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menggelar sosialisasi, asistensi, hingga workshop sepanjang September 2025.
Serangkaian kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai dan memberantas peredaran rokok ilegal.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam mendukung program nasional gempur rokok ilegal serta pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal.
“Rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi merusak tatanan industri hasil tembakau yang sehat," kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Senin (22/9).
Melalui kegiatan sosialisasi, asistensi dan workshop, lanjut Budi, Bea Cukai berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha agar lebih taat aturan.
Di Cilacap, Bea Cukai bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal di Pendopo Kecamatan Adipala pada Selasa (16/9).
Kegiatan diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga pedagang.
Bea Cukai gencar melaksanakan kegiatan ini di Jateng dan Yogyakarta sebagai bentuk komitmen dukung gempur rokok ilegal dan pemanfaatan DBHCHT
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat Patma Berani 2025, Bea Cukai Selamatkan Jutaan Jiwa Dari Ancaman Narkotika
- Bea Cukai Palembang Sita 4,4 Juta Batang Rokok di Bukit Baru
- Bea Cukai & RMCD Amankan Narkotika Sebanyak Ini Lewat Operasi JTF on Narcotics 2025
- Purbaya Mengaku Jengkel pada Peredaran Rokok Ilegal
- Bea Cukai Gagalkan Peredaran 4,4 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Wow
- Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Operasi Pasar di Kediri, Parepare & Tangerang