menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Malang Dorong Industri Lokal Tembus Pasar Luar Negeri

Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Malang Dorong Industri Lokal Tembus Pasar Luar Negeri

Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Malang Dorong Industri Lokal Tembus Pasar Luar Negeri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Malang saat melaksanakan pelepasan ekspor perdana produk kelopak tutup kerang (sea shell operculum) senilai USD 5.500 milik PT Albaraka Internasional Grup dengan negara tujuan Arab Saudi pada Senin (11/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang terus menunjukkan komitmennya mendorong industri lokal menembus pasar luar negeri.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelepasan ekspor perdana produk kelopak tutup kerang (sea shell operculum) senilai USD 5.500 milik PT Albaraka Internasional Grup pada Senin (11/8).

Produk ekspor ini dikirim dalam satu kontainer 20 feet (FCL) ke Riyadh, Arab Saudi.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menegaskan dukungan instansi yang dipimpinnya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.

“Pelepasan ekspor perdana ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai Malang untuk mendorong industri dalam negeri untuk menembus pasar luar negeri,” ujar Johan.

Kelopak tutup kerang (sea shell operculum) adalah struktur kapur yang dibuat dan menempel pada kaki otot gastropoda, berfungsi sebagai 'pintu jebakan' alami pada cangkang kerang.

Baca Juga:

Bahan ini secara tradisional dimanfaatkan dalam produksi dupa dan dihaluskan menjadi bubuk untuk menstabilkan serta mengawetkan aroma pada produk wewangian, seperti shisha di Timur Tengah.

Acara pelepasan ekspor ini diselenggarakan di lokasi PT Albaraka Internasional Grup, serta turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.

Bea Cukai Malang melepas ekspor perdana produk kelopak tutup kerang milik PT Albaraka Internasional Grup ke Arab Saudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI