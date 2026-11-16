'Ini Bukan Kesalahan Kami': Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia Soal Karhutla
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dirasakan oleh masyarakat di kedua negara tersebut.
"Saya ingin meminta maaf kepada negara tetangga kami, Malaysia dan Singapura," ujarnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN, kemarin (15/11).
"Saat kami memiliki kebakaran hutan sangat besar, yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk kami kendalikan. Kabut asap menyebar ke Malaysia dan Singapura.
"Ini bukan karena kesalahan kami, tapi sekali lagi, kami meminta maaf. Tetapi kami telah berusaha sebaik mungkin."
Presiden Prabowo menyebut, Indonesia telah mengerahkan sedikitnya 71.000 personel pemadam kebakaran untuk menanganai karhutla, yang 16 di antaranya tewas dalam tugas, juga kehilangan dua helikopter dalam upaya pemadaman.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menuturkan pemerintah telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan, menyelidiki 26 perusahaan, dan mendakwa 11 perusahaan.
Ia mengatakan secara keseluruhan, sebanyak 104 perusahaan sedang diselidiki polisi.
Prabowo mengatakan pihak berwenang akan terus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kebakaran tersebut dan bahwa pihaknya sedang bersiap membentuk badan baru untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada KTT ke-49 ASEAN kemarin (15/11), setelah sebelumnya sempat memicu ketegangan politik
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