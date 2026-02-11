Ini Bukan Lagi Sinyal, Presiden Prabowo Bakal Tendang Pejabat Busuk

jpnn.com - JAKARTA - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mencopot sejumlah pejabat bermasalah.

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan itu menggunakan istilah ‘telur-telur busuk’ untuk menyebut pejabat yang bakal ditendang.

Langkah tersebut akan dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari "telur busuk" yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Hashim Djojohadikusumo menungkapkan hal tersebut dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam, diikuti dalam jaringan (daring).

"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI), baru-baru ini.

Adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Dalam kesempatan diskusi panel itu, Hashim mengungkapkan bahwa momentum "pembersihan" di lingkup birokrasi ini sudah dimulai.

Hashim melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.